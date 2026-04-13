¿Qué sigue para la NASA tras el éxito de la misión Artemis II?

La nave Orión concluyó con éxito la misión Artemis II al amerizar en el océano Pacífico, cerca de la costa de California. Los cuatro tripulantes regresaron a casa tras protagonizar una travesía histórica para la exploración espacial, al completar el sobrevuelo lunar en la que fue la primera misión tripulada del programa.

Con este hito, la NASA despeja el camino para su ambiciosa agenda. El programa no solo tiene como objetivo repetir las visitas lunares, sino que también busca “sentar las bases para una presencia humana sostenida en la Luna”, superando las estancias breves del pasado, para finalmente preparar las futuras misiones tripuladas a Marte.

De acuerdo con USA TODAY, la agencia espacial estadounidense, junto a sus socios comerciales, ha desplegado vehículos robóticos desde hace dos años; el primero en aterrizar fue el módulo Odysseus en febrero de 2024. A este se sumaron las naves Blue Ghost y Athenea en 2025, preparando el terreno para la misión Artemis II este año.

Artemis II Moon mission complete!

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– Space Launch System rocket launched crew into space

– Orion spacecraft kept astronauts safe

– Flew around the Moon, observed its far side

– New human spaceflight distance record

– Crew safely returned to Earth

– Inspired the WORLD pic.twitter.com/yc9TMRj97a — NASA (@NASA) April 12, 2026

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Además, se han planificado cuatro misiones no tripuladas para lo que resta del año, las cuales se ejecutarán en el siguiente orden: primero Griffin-1, seguida de Blue Moon Mark-1, Blue Ghost y, finalmente, Nova-C. Para el próximo año, el organismo aeroespacial planea intensificar los envíos al satélite natural con 30 alunizajes no tripulados. El fin es desplegar sondas y tecnología crítica para el regreso de los astronautas y el desarrollo de infraestructura en el suelo lunar.

Artemis continuará con sus fases subsiguientes: se contempla realizar la tercera etapa en 2027, en la cual la nave Orión llevará a una nueva tripulación hasta la superficie lunar para acoplarse con una plataforma de aterrizaje comercial. Finalmente, para 2028, Artemis IV buscaría hacer realidad el plan de la NASA de establecer una base tecnológica y científica permanente en el polo sur de la Luna.

Editor: José Francisco Escobar

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