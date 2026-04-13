Parque de Economía Circular no contaminará, asegura Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que el proyecto del Parque de Economía Circular no provocará afectaciones ambientales ni funcionará como un relleno sanitario, al enfatizar que se trata de un modelo de transformación de residuos con tecnología de última generación.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que, a diferencia de los antiguos esquemas donde la basura se enterraba generando contaminación, en este nuevo centro no se depositará ningún residuo en el subsuelo.

Además, el modelo evitará la generación de lixiviados, uno de los principales problemas de los basureros tradicionales.

“No se va a enterrar un solo kilo de basura”, subrayó.

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Detalló que los materiales como papel, vidrio, plástico y desechos orgánicos serán procesados, y aquellos que no puedan transformarse serán incinerados en hornos de alta capacidad que, aseguró, no emiten contaminantes.

Asimismo, rechazó que el parque se instale en terrenos ejidales, al precisar que se desarrollará en predios propiedad del Gobierno de Puebla.

También destacó que el proyecto contempla la eliminación del tiradero actualmente ubicado entre Grajales y San José Chiapa, pues la planta de reciclaje lo sustituiría para realizar un manejo responsable de los residuos.

Editor: César A. García

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