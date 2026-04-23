Regidora plantea talleres emocionales para prevenir violencia escolar

La depresión generada por los conflictos en los hogares y el entorno social es lo que más ha afectado la salud mental de las y los menores, aseguró la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento, Bertha Villavicencio.

Por ello, propuso hacer talleres de manejo de emociones para evitar estas amenazas de atentados en las escuelas, como ha sucedido en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH).

En entrevista, la regidora insistió en que los menores se vuelven agresivos por lo que ven en sus casas, sumado a la violencia económica, familiar y hasta del consumo de drogas que repercute en su comportamiento.

“Tenemos niños que son depresivos, tenemos niños que tienen angustia, tenemos niños que son coléricos, agresivos”, dijo.

La integrante del cuerpo edilicio sostuvo que es necesario agregar en la oferta educativa de todos los niveles la educación emocional.

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Mencionó que desde su comisión planteó talleres de emociones para los padres de familia, para reforzar la educación en sus hogares y una reflexión sobre lo que consumen, como videojuegos violentos que asocian con la realidad.

También se dijo preocupada por el acceso a las armas que puedan tener gracias a los padres de familia, ya sean punzocortantes o de fuego.

Reiteró que impulsan talleres a infancias para el manejo de emociones en escuelas de la ciudad para no llegar a la agresividad y un reforzamiento de los valores.

“Es lo que nos hace falta; el ser humano está perdiendo los valores, la tolerancia, el diálogo, la comunicación, el trabajo en equipo, y es lo que tenemos que seguir trabajando”, insistió.

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Editor: César A. García

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