Ejecutan a joven en Cuetzalan; presentaba impactos de bala

Un joven perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego; su cuerpo fue localizado en plena vía pública en la localidad de Limontita, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este jueves, sobre el Camino Xolzintan, frente a una casa de salud perteneciente a la junta auxiliar de Zacatipan, donde se confirmó que la víctima presentaba al menos dos heridas de bala en el pecho y la espalda.

La víctima fue identificada como Aldair J., de 25 años de edad y quien presuntamente trabajaba como peluquero, y cuya madre fue la encargada de realizar su reconocimiento en el lugar del crimen.

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Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron inicio a las diligencias correspondientes bajo el protocolo de homicidio doloso, realizando el levantamiento del cadáver y asegurando indicios balísticos y una motocicleta sin placas.

Tanto los indicios como el cuerpo del occiso fueron trasladados a las oficinas de la FGE para la investigación de ley.

#Seguridad 🔴 Un joven de 25 años identificado como Aldair J., fue asesinado a balazos la madrugada del 23 de abril en la localidad de Limontita, junta auxiliar de Zacatipan, en Cuetzalan del Progreso.



Su cuerpo fue hallado sobre la banqueta con impactos de arma de fuego en el… pic.twitter.com/kvqXaaWfut — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 23, 2026

Editor: César A. García

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