México emite alerta en Irán ante posible escalada del conflicto

La Embajada de México en Irán emitió una alerta dirigida a los connacionales que se encuentran en ese país, en la que pidió evitar tomar fotografías o videos de actividades militares.

A través de redes sociales, advirtió que realizar este tipo de acciones “puede implicar multas, detención o deportación”, en el contexto de la tensión que persiste actualmente en Medio Oriente.

Asimismo, exhortó a la comunidad mexicana a actuar con prudencia, evitar exponerse innecesariamente y atender en todo momento las disposiciones emitidas por las autoridades locales.

Ante el posible agravamiento del conflicto, recomendó intensificar medidas de seguridad, entre ellas mantener la calma y permanecer en zonas seguras dentro de sus viviendas.

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También sugirió preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, mascarillas, medicamentos básicos y material de curación para cualquier eventualidad.

A su vez, pidió evitar puntos estratégicos como cuarteles, instalaciones militares y centros de energía, además de consultar fuentes oficiales para informarse y no difundir rumores.

🚨 Aviso importante para mexicanas y mexicanos en Irán📷 En el contexto actual, se exhorta a la comunidad mexicana a actuar con prudencia, evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.@vcalva pic.twitter.com/4ZGIh0ZqCY — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) April 7, 2026

Amenaza de Donald Trump

La advertencia ocurre horas antes de que se cumpla el ultimátum del presidente de EU, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz en medio de la escalada del conflicto.

Estados Unidos e Israel intensificaron este martes los ataques en la región para presionar a Irán, sin lograr hasta el momento su objetivo, mientras las negociaciones permanecen suspendidas.

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