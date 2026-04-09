Lluvias provocan inundaciones en viviendas de Nicolás Bravo

Las intensas lluvias registradas la tarde-noche del miércoles en el municipio de Nicolás Bravo provocaron inundaciones que afectaron al menos cuatro viviendas en la junta auxiliar de Azumbilla, lo que ocasionó daños materiales en mobiliario y enseres domésticos.

De acuerdo con los primeros reportes, la lluvia se intensificó después de las 19:00 horas, lo que provocó que el agua ingresara a los domicilios debido al incremento del nivel en calles y zonas bajas, sorprendiendo a los habitantes y generando pérdidas en sus pertenencias.

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Tras el cese de la lluvia, autoridades informaron que iniciaron labores de supervisión en la zona ante el riesgo de nuevas precipitaciones. Asimismo, personal de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas para evitar mayores afectaciones.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, no se descarta la continuidad de las lluvias en las próximas horas, por lo que se mantiene la vigilancia en esta región.

Editor: César A. García

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