Retiran 140 toneladas de basura en canal de Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, supervisó los trabajos de limpieza del canal ubicado en la calle 20 de Noviembre, en la cabecera municipal, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

Durante el recorrido, señaló que la recuperación de estos espacios es fundamental para reducir significativamente el riesgo de inundaciones. “Rescatar estos canales nos permitirá aminorar en gran medida las afectaciones durante la temporada de lluvias; sin embargo, son obras en las que tradicionalmente no se invierte, ya que no son visibles”, subrayó.

Detalló que este proyecto contempla la rehabilitación, mantenimiento y desazolve de vasos reguladores que no habían sido intervenidos en más de 15 años.

Debido a las condiciones de la zona, hasta el momento se han destinado 748 horas-hombre, logrando el retiro de aproximadamente 140 toneladas de basura, maleza y escombro, en los más de 800 metros lineales del canal.

En estos trabajos participan de manera coordinada elementos de Protección Civil, Bomberos, Parques y Jardines, así como personal del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Asimismo, el Gobierno Municipal hace un exhorto a la ciudadanía para evitar tirar basura en canales, alcantarillas y espacios públicos, ya que estas acciones contribuyen a prevenir obstrucciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

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