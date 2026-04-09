SEDIF Puebla realiza taller de bienestar físico y emocional

Con el objetivo de fortalecer capacidades de autocuidado, el personal adscrito a la Dirección de Asistencia Médico-Social del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó el taller “Cultivando mi BIEN-ESTAR físico, mental y emocional”, encabezado por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, e impartido por la tanatóloga Amalia Osorio Vigil.

En este encuentro, las colaboradoras y colaboradores recibieron una introducción sobre estrategias que les ayuden a conservar el equilibrio de su salud integral mediante hábitos conscientes. “Somos una familia, siempre pensamos primero en los demás, pero es momento de pensar en nosotros”, señaló Ceci Arellano.

Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, subrayó que el organismo trabaja para consolidar un servicio con sentido social. “Con cada capacitación, reafirmamos que el bienestar de todas y todos es parte esencial de nuestra misión”, apuntó.

Amalia Osorio, quien además es especialista en desarrollo humano con más de 30 años de experiencia, compartió un momento de reflexión y reconexión personal con las cuidadoras y cuidadores. Comentó que estos ejercicios garantizan una atención más cercana, cálida y profesional hacia la ciudadanía. “Cuando piensas en cada persona que dedica su vida al servicio de otros, te das cuenta de que el autocuidado no es un lujo, es una prioridad”, afirmó. La realización del taller fue posible gracias a la gestión de la secretaria del Voluntariado del Sistema Estatal DIF, Marimar Alonso Priede.

Para la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, y el gobernador Alejandro Armenta Mier, garantizar atención de calidad para las y los poblanos inicia desde el interior de las instituciones. Estas acciones se desarrollan bajo la visión humanista del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien coloca el bienestar de las personas en el centro del servicio público.

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