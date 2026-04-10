Marco Rubio sostiene llamada con nuevo canciller mexicano

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, sostuvo una llamada telefónica con el canciller mexicano, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento y plantear una mayor cooperación bilateral.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la conversación se abordaron temas prioritarios como la migración, la seguridad fronteriza y la estabilidad regional entre ambos países.

“El secretario Marco Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”, indicó la dependencia en un comunicado oficial.

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Asimismo, el funcionario estadounidense reiteró el interés de su país por fortalecer la relación con México, al destacar la importancia de coordinar acciones en asuntos clave de la agenda bilateral.

Roberto Velasco fue ratificado por el Senado de la República como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud.

El nuevo canciller, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con experiencia en la relación con Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones en temas comerciales y de seguridad.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio (@SecRubio) del @StateDept, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.



Además, dialogaron sobre temas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

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