Lupita Cuautle encabeza segunda entrega de fertilizante a productores

Como parte del compromiso con las familias agricultoras, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la segunda entrega de fertilizante para el campo sanandreseño.

En su mensaje, la munícipe reiteró que esta acción forma parte de una estrategia integral que contempló dos entregas para atender a 800 productores y mejorar la productividad agrícola.

Por su parte, Jesús Gregorio Paisano, secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, mencionó que, en esta segunda etapa, recibieron apoyo las juntas auxiliares de San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec y San Bernardino Tlaxcalancingo, contribuyendo al fortalecimiento de cultivos.

Cabe destacar que, de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), San Andrés Cholula tiene más de mil 600 hectáreas, por lo cual el programa no solo contempla la distribución de insumos, sino también acompañamiento técnico para optimizar su uso, favoreciendo prácticas más eficientes y sostenibles en el campo sanandreseño en toda la demarcación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula impulsa condiciones que permiten a las familias mejorar sus procesos productivos y avanzar hacia una agricultura más rentable y sustentable.

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