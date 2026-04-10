Controlan incendio en refinería Olmeca; reportan saldo blanco

Un incendio se registró la tarde de este jueves en la bodega de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, informó PEMEX, al señalar que el siniestro ya se encuentra bajo control.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, alrededor de 150 elementos especializados participan en las labores para sofocar el fuego, con apoyo de corporaciones de emergencia de la zona.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras continúan las acciones de control y evaluación de daños en el complejo energético.

En redes sociales circularon videos del incidente, en los que se observa una intensa columna de fuego y humo, además de escucharse las alarmas activadas en la refinería.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio se encuentra localizado en un área de almacenamiento de coque, lo que permitió contener su propagación dentro de la instalación.

Detalló que en las labores participan elementos de PEMEX, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y autoridades del gobierno estatal.

Finalmente, reiteró que no se reportan personas lesionadas y que PEMEX continuará informando conforme avancen los trabajos para sofocar el incendio y evaluar posibles afectaciones.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

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