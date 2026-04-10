Kamala Harris evalúa postularse a la presidencia de EU en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que analiza la posibilidad de volver a contender por la presidencia en las elecciones de 2028, tras su derrota frente a Donald Trump en 2024.

Durante un evento en Nueva York, respondió de forma directa que “lo está pensando”, al ser cuestionada sobre una eventual candidatura en el próximo ciclo electoral presidencial estadounidense.

La abogada añadió que “podría hacerlo”, aunque matizó que actualmente se encuentra en un proceso de reflexión personal y política sobre su futuro dentro del Partido Demócrata y el escenario electoral.

Kamala Harris participó en el encuentro encabezado por el activista Al Sharpton, donde también abordó su trayectoria durante la administración de Joe Biden y el contexto político de Estados Unidos.

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La exvicepresidenta señaló que conoce las exigencias del cargo presidencial, al destacar que su oficina en el Ala Oeste estaba ubicada a pocos pasos de la del mandatario estadounidense.

Asimismo, subrayó que su experiencia de cuatro años en el gobierno federal le permite comprender el nivel de responsabilidad que implica dirigir la Casa Blanca en un entorno político complejo.

Finalmente, afirmó que continúa evaluando su papel dentro del Partido Demócrata, sin confirmar aún si competirá oficialmente en las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos.

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