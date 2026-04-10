Protesta por agua deriva en toma de caseta en la Cuacnopalan–Oaxaca

Alrededor de las 15:00 horas de este jueves, habitantes de la junta auxiliar de San Bartolo Tepeteopan, en la región de Tehuacán, intensificaron sus protestas al tomar la caseta de peaje número 76, ubicada en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de San Lorenzo, tras denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno municipal relacionados con el suministro de agua potable.

De acuerdo con los inconformes, el conflicto se originó desde hace varios meses debido a la falta del servicio en diversas zonas de la comunidad, lo que ha afectado a decenas de familias. Señalaron que, ante la falta de una respuesta concreta, el día previo realizaron bloqueos en calles y tramos carreteros como medida de presión.

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Los manifestantes acusaron además una presunta desigualdad en el acceso al agua en la región, al señalar que mientras en su comunidad carecen del servicio básico, en las inmediaciones —particularmente en zonas cercanas a la caseta— existen invernaderos operados por inversionistas extranjeros que, según afirmaron, cuentan con suministro constante y capacidad de extracción del recurso.

Ante esta situación, los pobladores decidieron escalar las protestas y bloquear la circulación en la caseta y en la carretera federal Puebla–Tehuacán, permitiendo en algunos momentos el paso libre de vehículos como medida de presión social. La movilización ha generado afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

Editor: César A. García

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