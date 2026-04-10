Localizan cuerpo sin vida en presa de Tenango de las Flores

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil estatal y municipal de Huauchinango se registró la mañana de este viernes en la junta auxiliar de Tenango de las Flores, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de la presa.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en las inmediaciones detectaron el cuerpo flotando, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la presa de Tenango de las Flores.

Elementos de auxilio acudieron al sitio y realizaron las maniobras para la recuperación del cuerpo, en espera de la intervención de las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias legales.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni las causas del fallecimiento. No obstante, trascendió que en la zona se mantenía la búsqueda de una persona reportada como desaparecida desde el pasado 4 de abril, por lo que no se descarta que ambos hechos pudieran estar relacionados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial para esclarecer lo ocurrido.

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