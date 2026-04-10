Leyendas de México y Brasil se enfrentan el 19 de abril en el Estadio Azteca

Las selecciones de México y Brasil volverán a verse las caras en la cancha, esta vez representadas por sus leyendas, el encuentro reunirá a exjugadores que marcaron época, reviviendo una rivalidad deportiva y calentando motores para la Copa del Mundo 2026. Este duelo de titanes promete ser un espectáculo histórico para la afición.

El encuentro se disputará el próximo 19 de abril a las 17:00 horas (CDMX) en el renovado Estadio Azteca (ahora Banorte). El recinto espera un lleno total para presenciar la magia de astros como Ronaldinho, Rafa Márquez y Kaká.

Un detalle que añade sabor al duelo es la participación de Antonio Naelson “Sinha”, aunque nacido en Brasil, defenderá nuevamente los colores del Tri.

La alineación de la escuadra azteca presenta nombres de gran jerarquía: Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Miguel Layún, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Cuauhtémoc Blanco, entre otros. Bajo la dirección de Miguel “El Piojo” Herrera, los referentes mexicanos buscarán imponer condiciones frente a su gente.

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Por su parte, la “Canarinha” mandará al campo a figuras de la talla de Adriano, Marcelo, Lúcio y Julio César, dirigidos por el histórico Jairzinho. Esto es, una concentración de talento que suma 35 títulos internacionales colectivos y la presencia de dos ganadores del Balón de Oro, elevando la valoración técnica del partido a niveles de élite mundial.

Sin duda, una cita imperdible para quienes desean ver a estos colosos del balón una vez más en acción.

Editor: José Francisco Escobar

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