Reciben amenazas las víctimas de falsa psiquiatra Marilyn C

A pesar de su detención, víctimas de la falsa psiquiatra Marylin C. son amenazadas y sus representantes legales les ofrecen como compensación entre 10 mil y 15 mil pesos.

Previo a la audiencia en la que la defensa de Marilyn busca la suspensión del proceso y salir de prisión, las víctimas pidieron al juez David encargado de este proceso negarle este recurso y continuar con las acusaciones por amenazas y usurpación de profesión.

De acuerdo con las víctimas, Marilyn finge estar mal de salud cuando se llevan a cabo más procesos en su contra, como la audiencia para vincularla a proceso por un delito federal el lunes pasado, en la que se desmayó, por lo que se tuvo que postergar.

Este martes busca salir libre y llegar a un acuerdo con al menos nueve víctimas, sin embargo, algunas de ellas se niegan a entablar contacto con su equipo legal ante el constante asedio del que son objeto para que acepten la compensación económica, ya que esperan que el proceso legal en su contra continúe.

Además, han recibido reportes de que Marilyn intenta “dar terapia” en el reclusorio femenil de Ciudad Serdán, por lo cual insistieron en evitar que afecte a más personas.

Las víctimas de Marilyn consideran que una sentencia ejemplar contra ella podría dar el mensaje de que la usurpación de profesiones en la entidad no queda impune, debido a los recientes casos de supuestos médicos que atentan contra la integridad de sus pacientes sin tener la preparación adecuada.

Editor: Renato León

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