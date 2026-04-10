Detienen a tres presuntos extorsionadores en Conjunto Habitacional Satélite

Una acción coordinada entre autoridades federales, estatales y ministeriales derivó en la detención de tres hombres señalados por el delito de extorsión en el Conjunto Habitacional Satélite, luego de atender de manera oportuna una denuncia ciudadana.

Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio N., de 30 años; Juan Carlos N., de 28 años; y Luis Donaldo N., de 28 años, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta con placas de circulación del estado de Tamaulipas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La pronta respuesta de las corporaciones permitió recuperar 20 mil pesos en efectivo, cantidad que la víctima había entregado ante las amenazas recibidas con el propósito de garantizar su seguridad física y la tranquilidad de su núcleo familiar.

De acuerdo con la información ministerial, los ahora detenidos habían exigido a la víctima la suma de 4 millones de pesos bajo el argumento de una presunta deuda contraída por un familiar. Los responsables advirtieron que, de no efectuarse el pago, procederían al despojo de alguna propiedad o a la privación ilegal de la libertad de algún integrante de la familia.

Los tres individuos quedaron a disposición de la autoridad competente para el desahogo de las diligencias correspondientes. Las instituciones de seguridad exhortaron a la ciudadanía a solicitar apoyo ante este tipo de conductas o a reportarlas a través de la línea de denuncia anónima 089.

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