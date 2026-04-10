Finanzas sanas permiten solicitar crédito para obra pública en Puebla

Gracias a la gestión del presidente municipal, Pepe Chedraui, la capital poblana mantiene finanzas sanas a diferencia de las condiciones en las que fue recibida. Esto permite que el Gobierno de la Ciudad tenga las condiciones para solicitar una línea de crédito.

En este sentido, el tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, detalló que estos recursos por 440 millones de pesos que se solicitarán, previa aprobación de Cabildo, servirán para adelantar la ejecución de obra pública que se tenía contemplada para 2027 y se llevará a cabo durante este año.

“Gracias al buen manejo, tal como lo ha instruido el alcalde, Pepe Chedraui, hemos sido muy prudentes con el manejo financiero en el municipio y esto nos permite implementar estrategias como este crédito”, expresó el tesorero.

La administración municipal destacó que este financiamiento se plantea desde una base sólida, sin comprometer la estabilidad financiera, y con una planeación que garantiza que el crédito quede liquidado tres meses antes de que concluya la administración del alcalde Pepe Chedraui.

El Gobierno de la Ciudad reitera que cada decisión financiera se toma con responsabilidad, privilegiando el beneficio colectivo y asegurando un futuro sostenible para Puebla capital.

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