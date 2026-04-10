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Cuautlancingo encabeza mesa de seguridad en la zona metropolitana

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Foto: Ayuntamiento de Cuautlancingo.

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo fue sede de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de la zona metropolitana, encabezada por el presidente municipal, Omar Muñoz, en seguimiento a la estrategia implementada por el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla.

En este ejercicio de coordinación participó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, Pablo de la Cruz Santos, junto con sus homólogos de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Coronango.

Durante la mesa de trabajo se abordaron temas de seguridad, prevención del delito y procuración de justicia, así como asuntos relacionados con la violencia de género, protección civil y derechos humanos.

Asimismo, se contó con la participación de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y delegados de las microrregiones 09, 16, 17, 18, 19 y 20.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo continuará con el trabajo coordinado interinstitucional para fortalecer la seguridad en la región.

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