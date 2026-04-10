Crédito de 440 mdp será para “calles que se necesitan”: Pepe Chedraui

Si el Cabildo de Puebla aprueba el préstamo de 440 millones de pesos, se utilizará para hacer calles que se necesitan, declaró el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib.

El edil dejó claro que el financiamiento que solicitará el Ayuntamiento no es para luminarias ni bacheo, sino para hacer calles de “a de veras”.

“Se utilizará 100 por ciento para obra vial, para calles, que es lo que más nos hace falta, desgraciadamente, porque nos dejaron hecha una porquería la capital”, expresó.

Chedraui Budib insistió en que la administración pasada pidió un crédito, el mismo que saldaron, pero dejaron deudas a sus proveedores que su gestión tuvo que pagar.

Por ello, insistió en que el préstamo que solicitará su administración se liquidará tres meses antes de que termine su periodo como alcalde.

El edil aprovechó para desmentir que se trate de un tema político, ya que atenderán las calles sin distinción, pues es conforme a lo que requiere la ciudad.

“Lo que pasa es que ellos ocupan todo para tema político, y el León cree que todos son de su condición; absolutamente nada tiene que ser para un tema político”, sostuvo.

Chedraui Budib resaltó que es una forma de sumarse al trabajo del gobernador Alejandro Armenta Mier por las más de 5 mil calles que rehabilitó, ya que su administración lleva 530 calles.

Te puede interesar: Tesorero Municipal reitera finanzas sanas en Puebla; adelantarán obras

“Municipio con finanzas sanas”, insiste tesorero

“El municipio tiene finanzas sanas y esto nos permite implementar estrategias como este crédito de 440 millones de pesos, que va a adelantar los beneficios para la ciudadanía”, reiteró el tesorero municipal, Héctor González Cobián.

“No hay gran ciencia detrás de ello, la idea es que el crédito quede pagado al final de la administración, tres meses antes de que concluya el periodo del alcalde, incluido el pago en su totalidad del crédito; no hay nada complicado atrás ni mucho menos”, sostuvo.

González Cobián insistió en que la idea es evitar cuestiones como los 500 millones de pesos que pagó la gestión actual de la administración pasada.

Abundó que el 100 por ciento de los recursos que se pedirán son para obra pública y, para pagar el préstamo, se harán ajustes para las diferentes dependencias en el presupuesto del próximo año.

Asimismo, adelantó que los proyectos se van a decidir en el transcurso del año conforme a las nueve, las cuales se van a elegir del banco de obras de mil 200 millones de pesos que tienen previstas.

El regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez insistió en que no es dinero para cubrir gastos corrientes, sino para cumplir con las demandas de la ciudadanía por el rezago de obra pública heredado de otros gobiernos municipales.

Editor: César A. García

Te recomendamos: