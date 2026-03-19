Complejo Regional Nororiental de la BUAP impulsa el desarrollo local: Lilia Cedillo

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el primer informe de labores de Sergio Díaz Carranza, director del Complejo Regional Nororiental de la BUAP, ubicado en Tlatlauquitepec, correspondiente a su segundo periodo al frente del campus. Durante el informe se destacaron avances en matrícula, infraestructura y consolidación académica que posicionan a esta sede como referente universitario en la zona.

La Licenciatura en Medicina General y Comunitaria recibió en 2025 la acreditación internacional por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y registró un aumento significativo en su matrícula, al pasar de 90 a 228 estudiantes. Como parte del fortalecimiento de la oferta educativa, se abrieron dos nuevos programas: la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y el Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el municipio de Zacapoaxtla, ambos con 80 alumnos en su primera generación.

Durante su mensaje, la rectora Lilia Cedillo reconoció la labor del director y de la comunidad académica: “Yo quiero felicitar al director, al doctor Sergio Díaz Carranza, por esta gran labor que está haciendo al frente de este Complejo Regional Nororiental. Ese deseo de que el Complejo Regional Nororiental se convierta en un referente a nivel regional, pero también a nivel de nuestro estado, es el sello característico de esta administración”.

Cedillo destacó los logros no solo en el ámbito académico, sino también en deporte, cultura e investigación. Subrayó el mérito de los proyectos interdisciplinarios impulsados a través de la BIEP y el trabajo de los investigadores: “Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores no es sencillo. Mantenerse es todavía más complicado, pero hacerlo en un complejo regional tiene el triple de mérito”.

La rectora reafirmó su compromiso con el mejoramiento de las condiciones laborales y de infraestructura en los complejos regionales: “Vamos de la mano, vamos juntos siempre, para que estos complejos regionales y estas sedes que tenemos cada día sean mejores”. Agregó que los alumnos de los complejos regionales “nunca pierden el arraigo por su tierra, siempre van a estar cercanos a su familia y a su comunidad; de esta forma, contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de su región”.

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