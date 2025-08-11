Lluvias moderadas a fuertes en Puebla este domingo por la noche

El Gobierno de la Ciudad, a través del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa que, según los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se prevé el inicio de lluvias moderadas a fuertes a partir de las 21:00 horas. Se estima una acumulación de 10 mm con trayectoria de noreste a sureste del municipio.

El último monitoreo, realizado a las 19:30 horas, indica que los afluentes de los ríos están al 15% de su capacidad. Por su parte, los vasos reguladores de Santuario y Puente Negro están al 10%. La circulación natural del agua permanece fluida gracias a los trabajos coordinados del Comité Tláloc.

La Secretaría de Movilidad e Infraestructura ha llevado a cabo labores preventivas de desazolve en la estructura hídrica del municipio. Esto permite descartar, por ahora, riesgos de desbordamiento.

Monitoreo constante y presencia operativa

Se mantiene un monitoreo constante mediante postes de multialertamiento ubicados en sitios clave como San Miguel Canoa, Álamos Vista Hermosa, La Hacienda, Patriotismos, Puente de México, La Providencia, Puente Negro, Santuario y Bosques de Atoyac.

Además, personal operativo de la Dirección de Protección Civil está desplegado en puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad durante este fenómeno hidrometeorológico.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y a tomar precauciones. No se debe tirar basura en calles ni en cauces. Se recomienda extremar precauciones al transitar por zonas bajas o cerca de cuerpos de agua.

Evita cruzar corrientes, ríos o acumulaciones de agua, ya sea a pie o en vehículo, ya que representan un riesgo. Para reportar emergencias, llama a los números 072 o 911.

