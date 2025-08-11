Familia es amedrentada por hombres armados en la Puebla-Atlixco

Cuatro hombres armados fueron grabados por una cámara de seguridad vehicular, cuando agredieron a una familia en la autopista Puebla-Atlixco.

Según los denunciantes, esta confrontación ocurrió durante la tarde del domingo 10 de agosto, cuando dos camionetas les cerraron el paso en el carril de la extrema izquierda en la mencionada vialidad.

Este comportamiento habría sido consecuencia de que el conductor particular no cediera el paso, provocando que las dos camionetas tuvieran que reducir la velocidad y eso generó su inconformidad.

Los sujetos bloquearon totalmente el paso de la vialidad, casí llegando a la caseta a Puebla y bajaron de sus vehículos para amedrentar y patear la puerta del conductor.

Aunque se presume que la camioneta tipo RAM de color negro con placas “P55-BHM”, iba escoltando a la Suburban de color arena y placas de Guerrero “HPX-067-C”, aún no se ha determinado quiénes son los involucrados.

No obstante sus rostros y actuar quedó grabado, por lo que hay pruebas de la manera en que cuatro hombres descienden y al menos dos de ellos portaban armas de fuego a la mano.

A pesar de que no hubo detonaciones o una agresión física, los civiles piden a las autoridades que se investigue el actuar de estos sujetos, pues además, refirieron que en su camino no encontraron a ninguna autoridad para pedir ayuda.

