Taylor Swift anuncia “The Life of a Showgirl”, su proximo álbum

La superestrella de la música pop Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al revelar el título de su próximo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, durante un episodio del podcast New Heights, conducido por su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce.

Aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, la página web de la artista ya habilitó la opción de precompra, aclarando que el 13 de octubre, fecha límite para recibir ediciones en vinilo, no corresponde al día del estreno oficial.

El anuncio se produjo de manera simultánea en redes sociales, donde se compartió un video de Swift apareciendo en el podcast. En las imágenes, la cantante muestra un maletín verde con sus iniciales “TS” en color naranja y anuncia: “Este es mi nuevo álbum”, sin ofrecer más detalles.

Este nuevo proyecto se da tras la conclusión de su exitosa Eras Tour y sigue al récord impuesto por “The Tortured Poets Department” (2023), que se convirtió en el álbum más descargado en un solo día.

El lanzamiento también llega en un momento clave para Swift, quien recientemente recuperó el control de su catálogo musical tras años de regrabar sus primeros álbumes.

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay’s 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

