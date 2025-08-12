Más de cinco mil asistentes disfrutaron la gala de ballet de Elisa Carrillo

La Gala Elisa Carrillo y Amigos se llevó a cabo con éxito en Puebla, organizada por el Gobierno de la Ciudad a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla. Este evento tuvo lugar recientemente y buscó acercar a las y los poblanos a una experiencia artística de primer nivel.

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, estuvo presente en la gala, que ofreció un programa que combinó danza clásica, neoclásica y contemporánea, destacando por su alto nivel técnico y expresivo. Elisa Carrillo, acompañada por figuras del ballet internacional como David Motta Soares y Oksana Maslova, compartió el escenario en interpretaciones que tocaron la sensibilidad del público.

Cada pieza fue realzada por la interpretación en vivo de la Orquesta Iberoamericana, dirigida por la maestra Lizzi Ceniceros, reconocida en México y actual directora de la Orquesta Sinfónica de la BUAP. El repertorio incluyó coreografías de grandes maestros como Marius Petipa y Nacho Duato, así como fragmentos icónicos de obras como Giselle y Don Quijote.

Este espectáculo de talla internacional reunió a más de cinco mil personas, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado y el de la Ciudad por hacer de Puebla un referente cultural en el país, acercando experiencias artísticas de primer nivel a la ciudadanía.

Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett Berlin y única mexicana en haber sido galardonada con los tres premios más prestigiosos de la danza internacional, demostró una vez más por qué es una de las figuras más importantes de la danza en el mundo.

La gala también fue una muestra de cooperación internacional, con la participación de bailarines del Ballet Estatal de Berlín y el Ballet Nacional de Hungría, entre otras compañías de renombre mundial. “Elisa Carrillo y Amigos” consolida la capital del estado de Puebla como un epicentro de la cultura y las artes escénicas en México.