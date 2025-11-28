Dos hombres fueron asesinados de múltiples disparos en Huejotzingo

Un par de hombres fueron asesinados de múltiples disparos mientras se encontraban dentro de un vehículo particular en Huejotzingo. El homicidio se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La noche del jueves, dos masculinos que estaban dentro de una camioneta estacionada sobre la calle Mártires de Chinameca, a la altura del centro de salud de la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, fueron víctimas de un ataque armado.

Según testigos, al menos dos personas armadas y a bordo de otro vehículo se emparejaron a la unidad contra la que dispararon en más de 20 ocasiones para después escapar.

Dentro del vehículo quedaron los cuerpos inertes de Osvaldo N. y José Miguel N., de 45 y 28 años de edad, respectivamente.

Agentes de la Policía Municipal llegaron a custodiar la zona, pero los responsables ya no se encontraban en el área cercana. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su estudio.

Editor: César A. García

