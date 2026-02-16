Wendolyne Ramírez, nueva vocal del padrón electoral del INE en Puebla

La maestra Wendolyne Adriana Ramírez Bonilla asumió la titularidad de la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Puebla.

La toma de protesta, encabezada por el Vocal Ejecutivo, Edgar Humberto Arias Alba, marca el inicio de una gestión que tendrá como prioridad la depuración y actualización de la base de datos electoral.

La llegada de Ramírez Bonilla es producto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), ya que cuenta con una carrera de más de una década.

Es egresada de la BUAP, inició su carrera en la entidad como analista en la Junta Distrital de Tehuacán.

Durante los últimos 12 años se desempeñó como Vocal del Registro Federal de Electores en Oaxaca, donde coordinó procesos complejos y recientemente supervisó el corte de la lista nominal.

Al asumir el cargo, la maestra Wendolyne identificó los pilares de su programa de trabajo, como gestionar un universo de casi cinco millones de electores, uno de los más voluminosos del país.

Además de modernizar y eficientar la atención en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) para reducir tiempos de espera.

Así como iniciar una campaña intensiva para que los ciudadanos con credenciales vencidas realicen su canje antes del inicio del proceso electoral intermedio.

“Me siento muy comprometida a que brindemos el mejor servicio con la mayor calidad, que mantengamos un padrón confiable y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, expresó.

Editor: Renato León

