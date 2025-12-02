IBERO Puebla presenta Observatorio Judicial para justicia y derechos humanos

La IBERO Puebla, en conjunto con más de 40 instituciones, organizaciones y colegios, presentó el Observatorio Judicial. La iniciativa busca generar información que permita valorar la calidad de la justicia y la garantía de los derechos humanos.

En concreto, se concentrará en los impactos de las reformas constitucionales relativas a la conformación y organización del Poder Judicial, la supremacía constitucional, las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo, así como la evolución de la jurisprudencia de Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este Observatorio llevará a cabo análisis de la legislación, incluyendo contenidos constitucionales, normas de organización, legislación procesal, acuerdos generales, entre otras. Del mismo modo, revisará las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y los Tribunales Colegiados de Circuito, buscando generar un acervo de conocimiento verificable y objetivo para reforzar la deliberación pública.

En el marco de la firma de los compromisos de la observación judicial, el ministro en retiro José Ramón Cossío, impulsor de esta iniciativa, indicó que su objetivo es: “Dar razones para una discusión frente a la implementación de la reforma judicial y entrar en un proceso de conversación, análisis y crítica constructiva, a través de elementos objetivos para la discusión pública”.

La IBERO Puebla impulsó esta iniciativa desde su conformación a través del ecosistema académico de Derecho, conformado por la licenciatura y los posgrados, así como por la Clínica Jurídica Minerva Calderón. Desde estas instancias se hará el análisis de las decisiones judiciales sobre personas desaparecidas, prisión preventiva oficiosa, pueblos, comunidades, territorio y autonomía indígena, así como el derecho a la salud para grupos vulnerables.

Esto último ocurre como parte de la iniciativa Manos Unidas contra el Cáncer, resultado de la colaboración con Justicia vs. Cáncer. Con ello, se refrenda el compromiso de trabajar en la agenda de derechos humanos, interculturalidad, género y cuidado de la casa común, al asumir la calidad académica como pertinencia social.

Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la IBERO Puebla, destacó la importancia de la generación de conocimiento en este espacio: “En el actual contexto, donde el análisis es desplazado por la descalificación política y la simplificación, contar con información objetiva permite informar a la sociedad y cuestionar, sobre la base de la evidencia, las decisiones del Estado”. En última instancia, esta plataforma busca contribuir a la construcción de un mejor sistema de justicia y al funcionamiento del Estado de derecho.

La IBERO León, la IBERO Torreón, la IBERO México y el ITESO también participarán en el Observatorio Judicial junto a otra veintena de instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y entidades gremiales como la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados y el Consejo General de la Abogacía. De esta forma, las instituciones del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) refrendan su compromiso con la justicia y los derechos humanos.

