Accidentes causan caos vial en cuatro arterias de Puebla

La mañana de este jueves, al menos cuatro accidentes viales paralizaron arterias principales de Puebla, provocando intenso caos vial para los conductores que circulaban por la zona.

El primer accidente se presentó alrededor de las 07:20 a.m. en el puente de la autopista México-Puebla, cuando un automóvil tipo Cupra cayó en la desviación de la carretera a Tlaxcala, en la zona de San Felipe. Testigos señalaron que el automóvil “salió volando” debido a que el conductor circulaba a exceso de velocidad con sentido a la CDMX.

Por fortuna, debajo del puente no había ninguna otra unidad ni persona en el lugar, por lo que no causó daños mayores; solamente la unidad quedó con las llantas hacia arriba.

#ConexionVial Accidente en el puente de la autopista México-Puebla, luego de que un automóvil tipo Cupra cayó del puente cerca de la desviación de la carretera a Tlaxcala en la zona de San Felipe.



Elementos de vialidad abanderan la zona y ya trabajan para retirar la unidad… pic.twitter.com/rZH0aoLU30 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Al mismo tiempo, un incidente vial en el Periférico Ecológico, a la altura de Veladoras Aramo, en el kilómetro 1 con dirección a Valsequillo, en el municipio de Coronango. Un tráiler salió del camino, provocando la reducción del carril derecho y afectaciones al tránsito en la zona.

El conductor resultó ileso y no requirió traslado a un hospital.

#ConexiónVial Tráiler sale del camino sobre Periférico-Ecológico con sentido al C5, pasando la autopista.



No se reportan personas lesionadas.



Vía: @Mau_Jimenz pic.twitter.com/scIgPGEjxr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Momentos de angustia vivieron los pasajeros que viajaban a bordo de una unidad del transporte público de la Ruta Nueva Generación Angelópolis, debido a que se desprendió una llanta en pleno recorrido sobre la Vía Atlixcáyotl.

Los hechos ocurrieron antes de las 08:00 horas, al menos una veintena de personas que viajaban en la unidad 55 tuvieron que cambiar de camión debido a que el vehículo en el que se trasladaban sufrió un percance. La unidad quedó detenida en los carriles centrales, por lo que fue necesario retirarla, acudió personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quienes aclararon que no había realizado la Revista Vehicular.

Finalmente, alrededor de las 09:00 a.m. se presentó una carambola de al menos cuatro automóviles sobre Periférico Ecológico, a la altura de San Bartolo, en el carril de alta, generando largas filas de vehículos e intenso caos vial en el lugar. Alrededor de las 10:30, dos de los involucrados, aún en el estado en que se encontraban, se dieron a la fuga para deslindarse por completo de las afectaciones.

#ConexiónVial 🚗 Choque entre 4 vehículos en el Periférico Ecológico, a la altura de San Bartolo, carril izquierdo. pic.twitter.com/QrI6BX54az — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

