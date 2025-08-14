Asaltan a pasajeros de Ruta 33; banda roba celular en la 61A

Dos grupos de delincuentes fueron reportados por su actuar ilícito dentro de unidades del transporte público de la capital poblana; en ninguno de estos eventos hubo personas detenidas.

La mañana de este jueves la ciudadanía volvió a ser víctima de la delincuencia en sus traslados cotidianos, siendo un radioescucha de Oro Noticias quien reportó en primera instancia que cuando viajaba en la Ruta 33, cinco delincuentes subieron a atracar.

La víctima expuso que los criminales amenazaron a todos los tripulantes y conductor de la Unidad 48 para que hicieran entrega de sus artículos de valor y después escaparon.

Aunque llamaron a emergencias, los afectados no lograron recuperar nada de lo robado y de los criminales aún nada se sabe.

#Seguridad El auditorio de Oro Noticias reportar un robo en el transporte público en la Ruta 33, Unidad 48,los afectados señalan que al menos cinco delincuentes se llevaron sus pertenencias de valor, por lo que piden ayuda de las autoridades.



— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Poco después, el auditorio de este noticiero, dio a conocer un video donde el denunciante señalaba haber captado a dos de cinco delincuentes que a través de la modalidad “carterista” habían robado al menos un teléfono celular en la Ruta 61A, durante su recorrido por la capital poblana.

El ciudadano señaló, que mientras uno de los ladrones huía con el botín, el resto de implicados distraían y discutían con los afectados para conseguir escapar.

#ReporteCiudadano 🚨🗣️ Un radioescucha de #OroNoticiasDe6a9 captó a estos dos sujetos, parte de un grupo de al menos 5 carteristas, quienes robaron un celular en una unidad de la ruta 61A en calles de Puebla capital.

Según el testigo, uno de los ladrones sustrajo el teléfono y…



— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Editor: Renato León

