Asaltan a pasajeros de Ruta 33; banda roba celular en la 61A

Dos grupos de delincuentes fueron reportados por su actuar ilícito dentro de unidades del transporte público de la capital poblana; en ninguno de estos eventos hubo personas detenidas.
La mañana de este jueves la ciudadanía volvió a ser víctima de la delincuencia en sus traslados cotidianos, siendo un radioescucha de Oro Noticias quien reportó en primera instancia que cuando viajaba en la Ruta 33, cinco delincuentes subieron a atracar.
La víctima expuso que los criminales amenazaron a todos los tripulantes y conductor de la Unidad 48 para que hicieran entrega de sus artículos de valor y después escaparon.
Aunque llamaron a emergencias, los afectados no lograron recuperar nada de lo robado y de los criminales aún nada se sabe.
Poco después, el auditorio de este noticiero, dio a conocer un video donde el denunciante señalaba haber captado a dos de cinco delincuentes que a través de la modalidad “carterista” habían robado al menos un teléfono celular en la Ruta 61A, durante su recorrido por la capital poblana.
El ciudadano señaló, que mientras uno de los ladrones huía con el botín, el resto de implicados distraían y discutían con los afectados para conseguir escapar.
