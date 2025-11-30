Cuautlancingo refuerza estrategias en materia de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, por instrucciones del presidente municipal Omar Muñoz, ha desarrollado continuamente estrategias que combatan de manera frontal a la delincuencia con el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Recientemente, el edil y el secretario de seguridad, Pablo de la Cruz Santos, encabezaron la Reunión Inter-Regional Puebla-Tlaxcala de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que con autoridades de los municipios que conforman la zona conurbada y con las de los municipios colindantes del estado de Tlaxcala, así como con la Fiscal General del estado vecino, María Esther Nolasco Núñez, analizaron y reforzaron las labores de inteligencia que se han implementado en ambas entidades con la finalidad de disminuir los índices delictivos.

En el encuentro se establecieron propuestas y acuerdos interinstitucionales para robustecer la comunicación entre demarcaciones, que permita obtener mejores resultados en el fortalecimiento de la seguridad entre los municipios colindantes de Puebla y Tlaxcala.

El munícipe sostuvo que desde el inicio de su gobierno han estado preocupados y ocupados por disminuir la incidencia delictiva en la comunidad, pero también en la zona conurbada al ser la delincuencia un tema multidimensional que no conoce fronteras ni delimitaciones, por lo que requiere el apoyo de todos.

Asimismo, el ayuntamiento ha sostenido mesas de trabajo en materia de seguridad con el gobierno del estado encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, pues el trabajo coordinado entre niveles de gobierno es fundamental para regresarle a Puebla la seguridad que antes prevalecía.

