Millie Bobby Brown cambia su nombre legal tras su matrimonio

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel en Stranger Things, anunció oficialmente que cambió su nombre legal tras casarse con Jake Bongiovi, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi.
En una entrevista reciente, reveló que su nuevo nombre es Millie Bonnie Bongiovi, eliminando tanto “Bobby” como “Brown”. El cambio se concretó 18 meses después de su boda en mayo de 2023, tras tres años de relación.
La revelación ocurrió durante un cuestionario mediático junto a su compañero de reparto Noah Schnapp, cuando intentó adivinar su nombre, Brown corrigió que ahora solo es Millie Bonnie Bongiovi, “eso es todo”.
Brown y Bongiovi realizaron una ceremonia privada en mayo de 2023 y luego un segundo evento en Italia. En agosto, formalizaron la adopción de una niña, anunciando que están emocionados por este nuevo capítulo.
La actriz enfatizó su compromiso con la privacidad de su hija, asegurando que no divulgará ni el nombre ni detalles personales hasta que la niña decida compartirlos. Destacó la importancia de proteger su intimidad.