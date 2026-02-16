Hackathon-LATAM 2026 se realizará en BUAP

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) albergará el Hackathon-LATAM 2026 “Computación cuántica para los desafíos del agua”, un evento internacional que se llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio. La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel superior interesados en desarrollar soluciones innovadoras mediante algoritmos cuánticos vinculados a problemáticas hídricas.

El encuentro es coordinado por la BUAP, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey (UDEM) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), con el respaldo del Open Quantum Institute del CERN. Los participantes tendrán acceso a cursos gratuitos impartidos por especialistas en el área y podrán consultar las bases en el sitio www.oqi-hackton.buap.mx.

El doctor Boris Escalante, coordinador general del Centro de Estudios de Computación Avanzada de la UNAM, destacó el trasfondo social del evento: “No es simplemente un concurso para ver qué grupo de participantes puede programar mejor. Es realmente un evento que tiene un trasfondo social muy importante. Lo que queremos es demostrar que la computación cuántica es un paso más, no nada más tecnológico, sino una forma de resolver problemas relevantes para la sociedad”.

Explicó que se busca que los participantes demuestren si las soluciones propuestas en torno a la gestión, escasez y distribución del agua pueden resolverse más eficientemente mediante computación cuántica que con métodos clásicos. “Queremos demostrar las ventajas de la computación cuántica y queremos demostrar el beneficio a la sociedad”, añadió.

Escalante subrayó que la iniciativa se alinea con los principios de la agenda de sostenibilidad 2030 de la ONU y con el propósito del Open Quantum Institute de hacer que el cómputo cuántico esté al alcance de todas las comunidades, sociedades y países, independientemente de su posición tecnológica o económica.

Te recomendamos: