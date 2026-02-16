Documentan 6 mil muertes en ofensiva paramilitar en Sudán

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas reveló que más de 6 mil personas murieron en poco más de tres días a finales de octubre, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y milicias árabes aliadas lanzaron una ofensiva para tomar el control de la ciudad de el-Fasher, en la región sudanesa de Darfur.

El documento califica los hechos como “una ola de intensa violencia impactante por su magnitud y brutalidad” que podría constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que “las violaciones arbitrarias perpetradas por las FAR y las milicias árabes aliadas en la ofensiva final sobre el-Fasher subrayan que la persistente impunidad alimenta ciclos continuos de violencia“.

1.000 días de guerra en el Sudán 🇸🇩.



Pero también 1.000 días de personas aferrándose a la vida.



Una enfermera decidió quedarse.

Una familia volvió a su hogar.

Una comunidad mantuvo los servicios básicos.



Conoce cómo @UNDP_Sudan los brinda apoyo: https://t.co/m0DvAYb1N1 pic.twitter.com/i4eipMN21D — ONU Desarrollo (@pnud) February 12, 2026

Las FAR, junto con las milicias conocidas como Janjaweed, tomaron el control de el-Fasher el 26 de octubre, tras más de 18 meses de asedio. La ciudad era el último bastión del ejército sudanés en Darfur. Según el informe de 29 páginas, las atrocidades incluyeron asesinatos masivos, ejecuciones sumarias, violencia sexual, secuestros para pedir rescate, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones, en muchos casos con motivación étnica.

La investigación documentó al menos 4 mil 400 muertes dentro de la ciudad entre el 25 y el 27 de octubre, mientras que más de mil 600 personas fallecieron cuando intentaban huir del ataque. Las cifras se basan en entrevistas con 140 víctimas y testigos, coherentes con análisis independientes de imágenes satelitales y grabaciones de video. El informe advierte que la magnitud real de los fallecimientos es “sin duda, significativamente mayor”.

La cifra reportada no incluye al menos 460 personas que murieron el 28 de octubre cuando las FAR incursionaron en el hospital Saudí de Maternidad, según la Organización Mundial de la Salud. Tampoco contempla unas 300 víctimas mortales por bombardeos y ataques con drones del grupo armado entre el 23 y el 24 de octubre en el campamento Abu Shouk para personas desplazadas, ubicado a 2.5 kilómetros de el-Fasher.

