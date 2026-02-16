Con flores y veladoras exigen justicia tras multihomicidio en zona de Angelópolis

Durante la noche del domingo 15 de febrero, familiares y amigos de Gisele Ortiz, Joaquín García y Emmanuel Campaña Sánchez, regresaron a la escena del crimen donde los tres jóvenes fueron abatidos y cinco personas más resultaron heridas el pasado sábado, para exigir justicia por estos hechos.

Vestidos de negro y blanco, los ciudadanos llegaron a la Osa Mayor; a un costado de la Estrella de Puebla y frente al bar Sala de Despecho, colocaron veladoras y arreglos florales en honor a las víctimas.

Entre lágrimas, los asistentes exigieron que se encuentre al resto de personas involucradas en este crimen, la resolución completa del caso y que exista mayor seguridad para todas y todos los poblanos.

Además, señalaron que los occisos no tenían ningún tipo de vínculo con actividades delictivas y por ello, piden que se limpie su nombre, después de que existieran versiones que los señalaban como presuntos delincuentes.

Los ciudadanos aseguraron que se mantendrán pendientes de las resoluciones en esta investigación, pero también pidieron a la ciudadanía y medios no revictimizar a los jóvenes que solo buscaban un momento de diversión en un entorno que creían seguro.

Es importante señalar que, durante este mismo día, se desarrolló el sepelio de Gisele, joven psicóloga cuya despedida atrajo a decenas de personas quienes le dieron un último adiós con un minuto de aplausos. Mientras que, se tiene conocimiento que el día lunes, se realizará el miso proceso fúnebre para Joaquín y Emmanuel.

