UDEP obtiene certificación como formador de especialistas

La Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) obtuvo la certificación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo sectorizado a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), encargado de certificar oficialmente las habilidades y conocimientos del cuerpo docente y estudiantado.

En este contexto, el rector José Luis Sánchez Solá precisó que, gracias a la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier, ha sido posible fortalecer una institución especializada, de alto nivel académico y enfocada en el deporte, que integra de manera equilibrada la formación teórica y práctica.

Este reconocimiento acredita a la UDEP por sus altas capacidades formativas, lo que permitirá impulsar a las y los egresados en su incorporación al mercado laboral y, al mismo tiempo, fortalecer el desarrollo de diversas competencias profesionales.

Con este logro, la universidad coadyuva con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Deporte y Juventud para consolidar en Puebla una política de Estado que permita, en una etapa posterior, replicar este modelo de certificación en otros entes, universidades u organismos.

