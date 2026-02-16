Avanza Ley de Participación Ciudadana con universidades privadas

El Congreso del Estado avanza en la construcción de la Ley de Participación Ciudadana, ya que próximamente se llevarán a cabo foros para escuchar las propuestas y aportaciones de jóvenes de distintas universidades de la entidad.

Tras encabezar una mesa de trabajo con representantes de universidades privadas, la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, Kathya Sánchez Rodríguez, informó que esta reunión representa un importante acercamiento con el sector académico, que permitirá conocer su perspectiva para contar con un marco normativo acorde a la realidad y a las demandas sociales, a fin de garantizar su inclusión en la toma de decisiones.

La legisladora recordó que, con la Ley de Participación Ciudadana, se pretende regular los mecanismos de participación en el Estado, entre los que se encuentran el plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta y asambleas ciudadanas, entre otros.

“Estos foros se llevarán a cabo en diferentes sedes de las universidades y también se buscará que puedan participar los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y catedráticos. Tenemos algunos colectivos y asociaciones que quieren participar en la construcción de esta ley y los vamos a invitar a que sean parte de estas ponencias, para que sea más ciudadana la construcción de esta ley”, indicó.

Las y los participantes en esta mesa de trabajo mantendrán contacto para determinar las fechas, sedes y temáticas con las que se realizarán los foros; además, se determinará la logística para garantizar la participación de todas y todos los interesados.

“Escuchar a nuestros jóvenes es muy importante, entonces, a todos los jóvenes poblanos los invito a que formen parte de esta construcción de Ley de Participación Ciudadana, a que se involucren en la vida política y social de nuestro Estado, de nuestro país y de cada uno de los municipios”, indicó.

Universidades participan activamente para contar con mejores mecanismos

Roberto Ignacio Alonso Muñoz, representante de la Universidad Iberoamericana, indicó que uno de los objetivos de este acercamiento es darle forma a una estrategia de sensibilización en materia de participación ciudadana, con la realización de foros en los que participe la comunidad estudiantil, el Poder Legislativo y los sectores involucrados en los mecanismos, en este caso las autoridades electorales.

“La idea es generar un proceso más informado y que pueda enriquecer la iniciativa que más adelante se lleve a dictaminación (…) Están dadas las condiciones para encontrar puntos de acuerdo y áreas comunes y que podamos hacer avanzar este proyecto con las mejores prácticas”, expuso.

La académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Claudia Ramón Pérez, consideró que la participación de las y los jóvenes es de vital importancia, pues ellos no son el futuro de la nación, son el presente. En este sentido, expuso que se pretende contribuir desde las instituciones educativas a fortalecer la intervención de las nuevas generaciones en los asuntos de interés público.

Para José Manuel Pérez Herrera, representante de la Universidad México Americana del Golfo, el motor de la participación social son las y los jóvenes; además, consideró que el hecho de reunir a las instituciones educativas para sacar adelante una iniciativa le viene bien a Puebla y será para el aprovechamiento de todos sus habitantes.

En esta reunión también participaron representantes de la Universidad Madero, la Universidad del Valle de Puebla, Universidad Tec de Oriente, Instituto Tecnológico de Monterrey e Instituto de Estudios Universitarios.

