Heladas dañan 430 hectáreas en Puebla; activan fondo de emergencia

Tras confirmar daños en al menos 430 hectáreas de cultivos en cinco municipios, el Gobierno de Puebla activó el fondo de emergencias para atender los daños por heladas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SDR) informó que se realizaron recorridos de verificación en los que se identificó que hubo afectaciones por las bajas temperaturas en Tlahuapan, San Salvador El Verde, Chiautzingo, Domingo Arenas y Huejotzingo.

De acuerdo con el reporte preliminar, las heladas impactaron cultivos de calabacita, cilantro, haba, col, coliflor y chícharo, así como frutales como durazno, ciruela, capulín, tejocote, frutos rojos y limón.

Te puede interesar: Garantizan pase directo a egresados de prepas BUAP; deberán presentar examen

Ante esta situación, indicó que destinarán recursos del Fondo para la Prevención y Atención de Contingencias Agropecuarias para brindar apoyo eficaz y oportuno a las y los productores, que para este año dispone de 30 millones de pesos.

La dependencia aseguró que mantendrá la supervisión permanente durante la actual temporada invernal, con el propósito de continuar el trabajo en territorio y ofrecer acompañamiento directo a las y los productores en todas las regiones del estado.

Editor: César A. García

Te recomendamos: