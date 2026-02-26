Delfina Pozos pide a SOAPAP y Agua de Puebla cumplir calendario de comparecencias

La diputada Delfina Pozos Vergara solicitó que continúen las comparecencias del SOAPAP y Agua de Puebla, en términos del acuerdo aprobado en septiembre de 2025, en el que se acordó que la instancia y la empresa se presentaran ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal cada cuatro meses.

Recordó que la última comparecencia se realizó el 20 de octubre y la siguiente debió llevarse a cabo el 20 de febrero. No obstante, se tiene previsto que este ejercicio de rendición de cuentas se concrete hasta marzo.

Delfina Pozos consideró que, a pesar del cambio en la titularidad del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), deben cumplirse los acuerdos aprobados por el Poder Legislativo.

“Las comparecencias existen para que se informe con claridad qué está pasando, qué se está haciendo y cuáles son las soluciones. La ciudadanía merece respuestas”, sostuvo.

Por ello, presentó un exhorto para que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso cumpla el acuerdo aprobado y cite a la brevedad a comparecer al director de Agua de Puebla y a la directora de SOAPAP.

