BUAP ofrece Feria Profesiográfica; orienta a jóvenes en su elección vocacional

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, lleva a cabo la Feria Profesiográfica 2026, un espacio donde los jóvenes pueden explorar y comparar las opciones educativas de nivel medio superior y superior que ofrecen las 44 unidades académicas de la institución.

La feria se realiza el 26 y 27 de febrero en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Durante el evento, también se dan a conocer los servicios escolares de las dependencias administrativas, brindando información integral a los aspirantes.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez se dirigió a los jóvenes asistentes para destacar la importancia de la decisión vocacional: “A todos los chicos que están aquí, de corazón les digo que aprovechen esta feria, porque cada escuela y facultad les va a platicar de lo que van a encontrar como programas de licenciatura, pero además van a compartir experiencias con todos ustedes“.

Cedillo Ramírez enfatizó la relevancia del momento: “A la edad que ustedes tienen, tienen que tomar la decisión más importante de su vida, porque una vez que eligen una carrera, pues se van a quedar con ella, yo creo que el resto de su vida. Fíjense bien qué es lo que van a hallar en cada una de estas profesiones”.

Agregó que la feria representa una oportunidad para “platicar con la gente de quien directamente dependen estos programas académicos”.

