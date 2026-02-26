SEP investigará quemaduras de alumna en primaria de Tehuacán

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla iniciará una investigación para deslindar responsabilidades por las quemaduras que sufrió una niña durante un experimento con alcohol en la Primaria “Licenciado Adolfo López Mateos”, en Tehuacán.

El pasado 24 de febrero se reportó que una estudiante de sexto grado de dicha escuela sufrió quemaduras de segundo grado debido a una mala ejecución de un experimento dentro del salón, que no habría sido supervisado por el docente responsable.

Sus familiares acusaron que la menor no recibió atención médica oportuna, ya que fue hasta que se presentaron en el plantel cuando se les informaron las lesiones y se realizó el traslado de la niña a un nosocomio, debido a las quemaduras en la mano, brazo y rostro que sufrió.

Ante dicha situación, la SEP de Puebla informó que la directora del plantel se hará cargo de los gastos médicos de la menor hasta que se restablezca la salud de la alumna.

Además, refirió que se le brindó apoyo a la estudiante para trasladarla a la unidad de salud más cercana y aseguró que los familiares de la estudiante llegaron posteriormente al nosocomio.

No obstante, la dependencia aseguró que iniciará una investigación en el plantel educativo para deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de las y los alumnos.

Afirmó que se dará seguimiento puntual al estado de salud de la escolar, para verificar que cuente con el apoyo necesario para una pronta recuperación.

— Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) February 25, 2026

