Controlan 70% del incendio en relleno de San José Chiapa

El incendio en el relleno sanitario del municipio de San José Chiapa presenta un 70 por ciento de control y no representa riesgo para la población, informó el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Las labores son coordinadas por el titular de Protección Civil estatal, coronel Bernabé López Santos, en conjunto con elementos de la Policía Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuerpos de emergencia y autoridades municipales. De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro se originó por una quema de pastizal que se salió de control en una zona aledaña al predio.

El funcionario detalló que desde el primer momento se estableció coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal de San José Chiapa para implementar acciones emergentes. Actualmente se realizan maniobras para esparcir agua a presión, enfriar la superficie y liquidar los puntos activos. No obstante, el factor viento ha complicado las tareas de sofocación.

Pese al avance reportado, vecinos de la zona señalaron que el incendio continúa activo y denunciaron que camiones recolectores de diversos municipios siguen depositando residuos en el sitio. Asimismo, indicaron que el humo y el olor intenso han provocado molestias como ardor de ojos, tos seca, dolor de cabeza y mareos.

Derivado de la situación, las clases presenciales fueron suspendidas en algunos municipios de Puebla y de Tlaxcala, entre ellos Huamantla, El Carmen Tequexquitla y Cuapiaxtla. De manera solidaria, pipas de agua de distintos municipios se han sumado a las labores para mitigar el incendio en el relleno sanitario.

#Seguridad 🌋 El incendio en el relleno sanitario del municipio de San José presenta un 70 por ciento de control y no representa riesgo para la población, dio a conocer la Coordinación de Protección Civil Estatal, sin embargo vecinos de la zona señalan que a pesar del fuego,…

