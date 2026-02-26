Texmelucan reúne a 5 mil tutores para informar de la Beca Rita Cetina

San Martín Texmelucan fue sede de la Asamblea informativa, Educación Primaria Rita Cetina, Beca de Apoyo para uniformes y útiles, con la participación de Becas Bienestar del Gobierno Federal y el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso, misma a la que asistieron cerca de 5 mil padres de familia y tutores interesados en inscribirse.

El alcalde Juan Manuel Alonso, destacó que su gobierno está generando las condiciones necesarias para que la ciudadanía conozca los beneficios de los apoyos federales, acercando información precisa y oportuna para que las niñas y niños texmeluquenses obtengan un respaldo económico para su educación.

El compromiso del Gobierno Municipal,es que los programas sociales lleguen a más personas, por ello, se instalaron módulos de asesoría de los servicios que ofrecen la Secretaría de Bienestar Social, de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Registro Civil, a fin de que las y los texmeluquenses puedan acceder a los diferentes beneficios.

Durante la asamblea, el Coordinador Regional de Becas para el Bienestar del Gobierno Federal, Iván Hernández Hernández, señaló que las becas apoyan la economía familiar contribuyendo a los gastos escolares de los futuros profesionistas como lo son para uniformes y útiles.

Esta asamblea fue dirigida a padres, tutores y estudiantes de escuelas públicas del municipio, con el objetivo de informar y guiar sobre el registro, documentos y requisitos para acceder a la beca Rita Cetina.

La Asamblea informativa, contó con la presencia de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; autoridades del Gobierno Municipal; así como, el Coordinador Regional de Becas para el Bienestar, Iván Hernández Hernández y personal de becas para el bienestar.

