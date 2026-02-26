Familias enfrentan desgaste y revictimización por crisis forense en Puebla

La crisis forense en Puebla no solo se refleja con una operación limitada de los recursos humanos y económicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que evita la identificación rápida de las personas desaparecidas, sino que también se vive en el desgaste de las familias que los buscan durante años y que se enfrentan a la revictimización y estragos en su salud.

Lo anterior fue expuesto durante el foro ¿Cómo se ve la crisis forense en Puebla?, en la IBERO Puebla, por la académica Shanik David George, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, y la periodista Aranzazú Ayala Martínez.

David George opinó que, aunque es un avance el programa de identificación humana de la Fiscalía de Puebla, la entrega de restos a sus familiares va muy lento.

Explicó que en boletines oficiales el organismo dijo que identificó 224 cuerpos en junio del año pasado, en octubre entregó 100 cuerpos y en el informe de este año de la fiscal Idamis Pastor Betancourt apuntó que habían identificado 293, es decir, en medio año solo avanzaron con 71 identificaciones y entregaron 132 cuerpos, 32 más que el primer reporte.

En su participación, Ayala Martínez mencionó el desgaste emocional y físico de las familias buscadoras por la espera de la identificación de sus seres queridos, enfermedades crónicas que se aceleran y la poca comunicación entre instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas local, la Fiscalía Especializada y el área forense.

También recordó que solo hay personal forense en 13 de 217 municipios y apenas con dos o hasta una persona dedicada a la identificación de los restos.

Por su parte, David George expuso que otra problemática identificada es la de los municipios en el manejo de las fosas comunes y los obstáculos a los que se enfrentan las familias buscadoras aun cuando logran encontrar a sus seres queridos.

En el documento presentado se indica que hay una reducción del 29.7 por ciento del personal del Instituto de Ciencias Forenses tras su traslado del Poder Judicial a la FGE de Puebla.

A esto se suma que no hay un adecuado traslado de cuerpos; no cuentan con una ambulancia forense, lo que limita los servicios.

