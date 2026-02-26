Una sentencia en dos años por robo a cuentahabiente y bancos en Puebla

El robo a cuentahabiente y a instituciones bancarias en la entidad poblana queda impune en la mayoría de los casos, ya que de los 28 casos, que se hicieron públicos entre 2024 y 2025, hay 13 personas detenidas, de las cuales siete fueron vinculadas a proceso y solo hay registro de una sentencia.

Lo anterior de acuerdo con el registro de la Fiscalía General del Estado (FGE) con datos entregados a esta casa editorial.

De acuerdo con la FGE, de enero a diciembre de 2024 detuvieron a 12 personas por robo a cuentahabiente, cinco hombres y una mujer.

Sin embargo, sólo cuatro fueron vinculados a proceso por este delito en el estado y ninguno ha sido sentenciado.

Con registros hemerográficos, se calcula un aproximado de 12 robos a cuentahabiente durante 2024; ocho de los casos ocurrieron en el municipio de Puebla en zonas como La Paz, Huexotitla, Calzada Zavaleta y Plaza San Pedro.

Otros municipios con datos de robo a cuentahabiente hace dos años son Cuautlancingo, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

El año pasado, en reportes de la prensa, hay un estimado de por lo menos 16 robos a cuentahabiente, 14 en la capital poblana, en zonas como La Paz, Bulevar Norte, Plaza Loreto, la recta a Cholula, San Francisco Totimehuacan, Zavaleta y zonas con límites con San Andrés Cholula.

En este periodo, la FGE contabiliza siete personas detenidas, seis hombres y una mujer, de los cuales solo cuatro permanecen vinculados a proceso y hay una sentencia en este año; sin embargo, podría ser de años antes en los que se cometió el delito.

En robos bancarios, en 2024 se abrieron siete carpetas de investigación por este delito en el estado y el año pasado solo fueron denunciados seis robos; no obstante, la FGE no tiene registro de ningún detenido ni vinculado a proceso.

Editor: César A. García

