Pepe Chedraui encabeza “Día del Pueblo” en INFONAVIT Villa Frontera

Para atender de manera directa las peticiones de las y los poblanos, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, realizó una jornada de “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” con vecinas y vecinos de Infonavit Villa Frontera.

Se instalaron mesas de atención con titulares de las secretarías municipales y representantes del Gobierno del Estado. Estas mesas tienen como propósito escuchar y atender de forma personalizada las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía.

El programa “Día del Pueblo, La Capital Te Escucha” continúa recorriendo las diferentes juntas auxiliares, en beneficio de las vecinas y vecinos, por una gestión cercana, atenta y comprometida con las necesidades de todas y todos.

Como parte de la respuesta inmediata, el DIF Puebla Capital hizo entrega de cinco sillas de ruedas, dos bastones con asiento y dos bastones ortopédicos, así como tres andaderas.

En este sentido, el director general del DIF municipal, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reconoció la iniciativa del Gobierno de la Ciudad, que permite dar pronta respuesta a las solicitudes de las y los vecinos del norte de la ciudad a través de esta jornada.

Asistieron titulares y representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios Públicos, Dirección del Sistema Municipal DIF, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia y el Instituto de la Juventud.

Te recomendamos: