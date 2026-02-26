“El Bau” trabajó en el gobierno de RMV

El presunto implicado en el asesinato del matrimonio Tello Ruiz, Christian N., alias ‘El Bau’, era director de diseño e imagen en el Gobierno del Estado de Puebla durante la administración de Rafael Moreno Valle.

El socio y “amigo” de Karina y Alexandro —asesinados en Tlaxcala— fue ubicado el pasado martes en la calle 11 Sur en Hacienda Castillotla.

¿Quién es?

Egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la BUAP.

de la BUAP. Representante Legal de Baubros Producción S.A de C.V.

Creó la Galería de Arte Digital en 2017 para el gobierno del PAN.

en 2017 para el gobierno del PAN. Fue candidato a regidor en el 2021 por Ocoyucan en fórmula con Jesús Giles.

