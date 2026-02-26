“El Bau” trabajó en el gobierno de RMV

Christian N., alias ‘El Bau’. / Foto: Especial.

El presunto implicado en el asesinato del matrimonio Tello Ruiz, Christian N., alias ‘El Bau’, era director de diseño e imagen en el Gobierno del Estado de Puebla durante la administración de Rafael Moreno Valle.

El socio y “amigo” de Karina y Alexandro —asesinados en Tlaxcala— fue ubicado el pasado martes en la calle 11 Sur en Hacienda Castillotla.

¿Quién es?

  • Egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la BUAP.
  • Representante Legal de Baubros Producción S.A de C.V.
  • Creó la Galería de Arte Digital en 2017 para el gobierno del PAN.
  • Fue candidato a regidor en el 2021 por Ocoyucan en fórmula con Jesús Giles.
Foto: Redes.

