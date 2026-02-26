“El Bau” trabajó en el gobierno de RMV

El presunto implicado en el asesinato del matrimonio Tello Ruiz, Christian N., alias ‘El Bau’, era director de diseño e imagen en el Gobierno del Estado de Puebla durante la administración de Rafael Moreno Valle.
El socio y “amigo” de Karina y Alexandro —asesinados en Tlaxcala— fue ubicado el pasado martes en la calle 11 Sur en Hacienda Castillotla.
¿Quién es?
- Egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la BUAP.
- Representante Legal de Baubros Producción S.A de C.V.
- Creó la Galería de Arte Digital en 2017 para el gobierno del PAN.
- Fue candidato a regidor en el 2021 por Ocoyucan en fórmula con Jesús Giles.