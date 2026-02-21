Localizan sin vida en Chignahuapan al matrimonio desaparecido en Bella Vista

A través de más de 25 actos de investigación implementados por la Fiscalía General del Estado (FGE), se localizó sin vida en Chignahuapan a Karina N. y Alexandro N., el matrimonio desaparecido tras salir de su hogar en la colonia Bella Vista de la capital poblana.

Los cuerpos del matrimonio de 50 años de edad fueron encontrados a más de 90 kilómetros de su hogar, siendo en la comunidad de la Rinconada de Chignahuapan, Sierra Norte de Puebla, donde los cadáveres presuntamente estarían semidesnudos y boca abajo.

La Fiscalía poblana realizó el levantamiento el cuerpo a través de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y estos ya fueron trasladados a un anfiteatro para realizar las necropsias de ley para conocer la forma en que ambos fueron asesinados.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Se reporta esta noche el hallazgo de dos cuerpos en un predio de la comunidad de La Rinconada, perteneciente a Chignahuapan, entre los límites de Puebla y Tlaxcala.



De manera preliminar se presume, que las víctimas podrían tratarse de Karina "N" y Alexandro… pic.twitter.com/XCqNmEkm1x — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 21, 2026

Las víctimas salieron de su hogar el 19 de febrero a las 8 de la mañana, a bordo de un Volkswagen Jetta de color blanco, presuntamente señalando que irían a Tlaxcala, por motivos aún desconocidos.

Tal vez te interese: Reportan desaparición de matrimonio en la capital poblana

La FGE realizó entrevistas, solicitudes y análisis de cámaras de videovigilancia, lectura de placas lectoras LPR, análisis de datos conservados de las líneas telefónicas y geolocalización en tiempo real, mismos que llevaron a las autoridades a seguir el rastro de las víctimas hasta Tlaxcala.

A través de la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala se concluyó la localización del vehículo de la pareja, mismo que se encontraba en el Libramiento Instituto Politécnico con altura de La Trinidad, Tepehitec.

#FiscalíaInforma | Sobre el el delito de desaparición de personas cometido en agravio de las víctimas Karina N. y Alexandro N., un matrimonio que salió de su domicilio ubicado en Puebla, aproximadamente las 08:00 horas del día 19 de febrero de 2026, a bordo de su vehículo… pic.twitter.com/zYPYip9WIx — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 21, 2026

Del mismo modo, se constató que Karina N., y Alexandro N. llegaron a la zona centro de Tlaxcala, ahí se reunieron con los tripulantes de una camioneta de color blanca con placas de dicho estado, por lo que comenzaron a avanzar juntos con sentido al distribuir vial el Molinito, siguiendo por carretera Tlaxcala-Apizaco, Carretera Federal 119, arribando a las inmediaciones de Tlaxco, Tlaxcala, a las 11:10 horas.

Es en punto mencionado aparentemente se perdió el rastro de las víctimas y aquellos a quienes seguían, por lo que la FGE continúa las diligencias de ley para esclarecer la forma en que se desarrollaron el resto de los eventos hasta la defunción de este matrimonio, por el que incluso la comunidad del Instituto Oriente pidió apoyo para su localización.

Te recomendamos: