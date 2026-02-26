Atletas UDLAP conquistan 24 medallas en juegos de CDMX

Los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dejaron huella en los Juegos deportivos infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México, realizado en la pista de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), al conquistar en atletismo un total de 24 medallas (13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce) en distintas pruebas de pista, lanzamiento y saltos, gracias a la excelencia, disciplina y preparación que han llevado los estudiantes deportistas a lo largo de la temporada 2025-2026.

Entre los resultados se encuentran los primeros lugares de Miriam Sánchez Tapia en 100 y 200 metros planos, de Nisi Yejyektsi Bautista Sánchez en 1500 m, de Valeria Mendoza Bedolla y José de Jesús González Jiménez en 3000 metros con obstáculos, de Eduardo Isaim Sánchez Trejo y Arturo Grajales Hernández en relevo 4×400 metros. En segundo lugar, estuvieron Sofia Delgado Yepez en 400 m y Eduardo Sánchez en 100 y 200 m. Y el tercer puesto lo obtuvo Arturo Grajales en 400 m.

En pruebas de campo también aportaron medallas de oro Axel Aarón Coronado Nieto en salto de altura, Carlos Eduardo Carrasco Arroyo en salto de longitud, Alberto Jared Lázaro Farret en salto triple, Montserrat Arnal González en lanzamiento de jabalina, María Fernanda García Roiz Aguirre en impulso de bala, José Arturo Olmos Franco en bala y lanzamiento de disco. Las preseas de plata fueron de Sofía Delgado en salto de altura, Yire Beatriz Sánchez Gutiérrez en salto de longitud, de Monserrat Arnal y Alejandro Gil Ruiz en disco. Los metales de bronce los ganaron Jared Lázaro en salto de longitud, Juan de Dios Estrada Rodríguez en disco y María Fernanda García en jabalina.

A decir de los propios atletas, esta competencia sirvió para consolidar al Equipo Representativo de la UDLAP como uno de los más competitivos del certamen y del país, y funcionó como fogueo para la prueba principal: El Campeonato Nacional de la CONADEIP que se realizará a finales de abril. “Al asistir a este tipo de competencias en la Ciudad de México nos ayuda a estar más seguros de nosotros, no tener tantos nervios y a entrenarnos mentalmente, porque ya tuvimos entrenamientos y chequeos aquí en la pista para saber cómo estamos físicamente”, expresó Sofía Delgado, velocista y estudiante de Administración de Empresas de la UDLAP.

Sobre la actuación de sus compañeros, la Azteca aseguró que vio mucha confianza, apoyo como equipo y como cada uno controla el nerviosismo antes de comenzar su prueba, lo cual será crucial para evitar lesiones, problemas menores y llegar con toda la confianza de retener la monarquía de la CONADEIP, recordando que el Tornado naranja ostenta el título de ser Tricampeón de la disciplina en la rama femenil y varonil.

Asimismo, aseguró que, con este resultado, el equipo verde reafirmó su posición como referente del atletismo regional y proyecta un futuro prometedor para próximas competencias, porque el representativo de la UDLAP ya tiene planificado algunos torneos más en los cuales participar para llegar con mejor ritmo a la cita de la CONADEIP de abril.

