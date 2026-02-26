Cristiano Ronaldo compra el 25% del UD Almería

Esta mañana se dio a conocer la sorpresiva noticia de la vuelta de Cristiano Ronaldo al balompié español; sin embargo, esta vez no lo hará como jugador, sino en su faceta de propietario. El astro portugués se convierte en titular parcial del Almería, club de la Segunda División española que actualmente ocupa la tercera posición de la tabla.

A través de un comunicado, la entidad anunció que, mediante CR7 Sports Investments (filial de su empresa matriz CR7 S.A.), el histórico goleador adquirió el 25 % de la participación accionaria. Esta inversión representa un impulso mediático y económico sin precedentes para la escuadra andaluza.

El presidente del Almería, Mohamed Al Khereiji, declaró estar sumamente complacido con la decisión de la estrella mundial de integrarse al grupo de socios. El directivo señaló que el luso “conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al primer equipo como a la cantera”.

Te puede interesar: Gianni Infantino declara su “confianza total” ante la situación en México

Por su parte, el “Bicho” manifestó que su interés por “contribuir al fútbol más allá del terreno de juego” es un proyecto que contemplaba desde hace tiempo. Asimismo, destacó que el club cuenta con una base sólida y un gran potencial, por lo que trabajará junto a la directiva actual para potenciar la próxima fase de desarrollo de la institución.

Este movimiento estratégico coloca al Almería en el foco de la prensa internacional, elevando el valor de su marca de cara a un posible ascenso a la Primera División. La llegada del exjugador del Real Madrid a los despachos no solo promete estabilidad financiera, sino que también atraerá nuevos patrocinadores globales interesados en formar parte del ambicioso proyecto liderado por una de las figuras más influyentes de la historia del deporte.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: